Pengguna Hyundai Stargazer dan Creta Menggelar Donor Danar di Diler Hyundai Simprug

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai Stargazer Owner Indonesia (HYSTORI) bersama Indonesia Creta Owners Club (CRETA.Id) menggelar aksi sosial melalui kegiatan donor darah dengan tema 'Setetes Darah, Sejuta Harapan' di diler Hyundai Simprug, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).

Hyundai Mobil Indonesia, sebagai salah satu megadiler Hyundai di Indonesia yang memiliki jaringan di Jawa-Bali, menyambut baik inisiatif dari komunitas untuk menggelar bakti sosial melalui acara Donor Darah.

"Kami menyambut baik inisiatif dari teman-teman komunitas Hyundai Stargazer Owner Indonesia dan Indonesia Creta Owners Club untuk menggelar acara sosial."

"Kerja sama ini juga menjadi bukti bahwa komitmen kami sebagai dealer untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik melalui Anggota Komunitas yang juga merupakan End User agar tercipta Kepuasan Pelanggan yang baik," jelas COO PT. HMI Hendrik Wiradjaja, dalam keterangannya, Selasa (12/8).

Kegiatan sosial itu tidak hanya ditujukan untuk menjaga kebersamaan antaranggota, tetapi sekaligus mempererat pondasi Hyundai Mobil Indonesia untuk merepresentasikan semangat agar saling membantu kepada sesama.