menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Pengguna Instagram Bisa Tonton Kembali Reels yang Kelewat, Begini Caranya

Pengguna Instagram Bisa Tonton Kembali Reels yang Kelewat, Begini Caranya

Pengguna Instagram Bisa Tonton Kembali Reels yang Kelewat, Begini Caranya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi, Logo Instagram. Foto: Time Magazine

jpnn.com, JAKARTA - Instagram melakukan inovasi terbaru di platform-nya dengan meluncurkan fitur bernama Watch History.

Fitur itu memungkinkan pengguna menonton kembali video Reels yang pernah mereka lihat sebelumnya.

Melalui fitur baru tersebut, pengguna bisa dengan mudah menemukan kembali video yang sempat mereka lewatkan atau tidak sempat disimpan.

Baca Juga:

Semisal saat sedang menonton Reels lalu menerima panggilan telepon, menutup aplikasi secara tidak sengaja, atau terdistraksi oleh hal lain.

“Kalian pernah mencoba mencari kembali Reels yang pernah dilihat di Instagram tapi tidak bisa menemukannya? Sekarang ada fitur baru yang bisa membantu," kata Kepala Instagram Adam Mosseri dikutip dari Tech Crunch pada Sabtu.

Untuk mengakses fitur tersebut, pengguna cukup membuka Profile, lalu ke Settings dan bagian Your Activity, kemudian pilih Watch History.

Baca Juga:

Fitur Watch History menyortir riwayat tontonan Reels berdasarkan tanggal, ditonton dalam seminggu, sebulan terakhir, atau rentang waktu tertentu.

Pengguna bisa menghapus Reels tertentu dari riwayat tontonan mereka.

Fitur di Instagram memungkinkan pengguna menonton kembali video Reels yang pernah mereka lihat sebelumnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI