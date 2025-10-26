Pengguna Instagram Bisa Tonton Kembali Reels yang Kelewat, Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - Instagram melakukan inovasi terbaru di platform-nya dengan meluncurkan fitur bernama Watch History.

Fitur itu memungkinkan pengguna menonton kembali video Reels yang pernah mereka lihat sebelumnya.

Melalui fitur baru tersebut, pengguna bisa dengan mudah menemukan kembali video yang sempat mereka lewatkan atau tidak sempat disimpan.

Semisal saat sedang menonton Reels lalu menerima panggilan telepon, menutup aplikasi secara tidak sengaja, atau terdistraksi oleh hal lain.

“Kalian pernah mencoba mencari kembali Reels yang pernah dilihat di Instagram tapi tidak bisa menemukannya? Sekarang ada fitur baru yang bisa membantu," kata Kepala Instagram Adam Mosseri dikutip dari Tech Crunch pada Sabtu.

Untuk mengakses fitur tersebut, pengguna cukup membuka Profile, lalu ke Settings dan bagian Your Activity, kemudian pilih Watch History.

Fitur Watch History menyortir riwayat tontonan Reels berdasarkan tanggal, ditonton dalam seminggu, sebulan terakhir, atau rentang waktu tertentu.

Pengguna bisa menghapus Reels tertentu dari riwayat tontonan mereka.