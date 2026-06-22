Pengguna LRT Jabodebek Terus Bertambah, KAI Perkuat Keandalan Fasilitas Stasiun

jpnn.com, JAKARTA - PT KAI terus memperkuat keandalan dan keselamatan fasilitas di berbagai stasiun LRT Jabodebek guna memastikan pengguna mendapatkan perjalanan yang aman, nyaman, dan andal sejak memasuki area stasiun hingga mencapai tujuan akhir perjalanan.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika mengatakan peningkatan fasilitas dilakukan melalui optimalisasi sistem penerangan, peremajaan lift dan eskalator, serta perawatan infrastruktur stasiun yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat setiap hari.

Sepanjang 2026, sejumlah pekerjaan peningkatan fasilitas telah dilakukan di berbagai stasiun.

Pekerjaan tersebut meliputi penambahan dan optimalisasi sistem penerangan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Stasiun Pancoran, area entrance dan JPO Stasiun Kuningan, area JPO dan lift Stasiun Rasuna Said, serta penambahan pendingin udara di area concourse Stasiun Dukuh Atas.

Selain itu, KAI juga melaksanakan program peremajaan dan peningkatan keandalan lift serta eskalator di sejumlah stasiun, antara lain Jatimulya, Bekasi Barat, Jatibening Baru, dan Cikunir 1.

Pekerjaan tersebut mencakup penggantian berbagai komponen utama guna menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keandalan fasilitas yang digunakan masyarakat setiap hari.

Di sisi lain, perawatan korektif waterproofing atap juga dilakukan di seluruh stasiun LRT Jabodebek untuk menjaga kondisi fasilitas tetap optimal dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam berbagai kondisi cuaca.

Radhitya menuturkan peningkatan fasilitas stasiun menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan transportasi publik yang aman dan terintegrasi.