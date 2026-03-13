Pengguna Mobile Legends: Bang Bang Bakal Dimanjakan Promo Diamond Pass Seharga Rp 1

jpnn.com - Penggemar game Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) bakal dimanjakan penawaran menarik dari ShopeePay.

Tercatat, selama periode 5 hingga 31 Maret 2026 ada penawaran paket paket MLBB Weekly Diamond Pass seharga Rp 1.

Pengguna berkesempatan memperoleh hingga 220 diamond dalam 7 hari, dengan perincian 80 Diamond diberikan secara instan saat pembelian dan 20 diamond tambahan setiap hari.

Bagi Sobat Negeriku yang tertarik bisa mengikuti cara di bawah ini:

Buka aplikasi ShopeePay Cari “MLBB” Klaim Voucher Weekly Diamond Pass Rp1 pukul 17.00 WIB setiap harinya Gunakan voucher dan lakukan pembelian Weekly Diamond Pass di Aplikasi ShopeePay dengan hanya bayar Rp1 Klik “Lihat Rincian Pembelian” untuk mendapatkan PIN Redeem PIN melalui halaman Codashop

Aplikasi ShopeePay juga terus mendukung perkembangan ekosistem digital dan esports di Indonesia.

Dengan kolaborasi bersama berbagai komunitas gaming, dan melalui kerja sama strategis bersama Team RRQ menjadi cara untuk memperluas jangkauan ShopeePay di Tanah Air.

Komitmen tersebut juga dilakukan sebagai solusi pembayaran digital yang praktis dan aman bagi para gamers serta mendukung ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.(mlbb/mcr16/jpnn)