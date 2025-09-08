Pengguna Snapchat Kini Bisa Mengedit Gambar Memanfaatkan Fitur Imagine Lens

jpnn.com, JAKARTA - Snapchat memperkenalkan fitur baru berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Imagine Lens.

Fitur baru memungkinkan pengguna membuat dan mengedit gambar hanya dengan mengetikkan perintah teks.

Imagine Lens tersedia secara eksklusif bagi pelanggan Snapchat+ Platinum dan Lens+.

Dengan Imagine Lens, pengguna bisa menciptakan, mengedit, hingga membuat ulang Snaps sesuai instruksi atau prompt yang mereka masukkan.

Hasilnya bisa dibagikan langsung ke teman, diunggah ke Story, atau dibagikan di luar platform Snapchat.

Berbeda dengan Lenses generatif AI sebelumnya, Imagine Lens menjadi Lens pertama Snapchat yang mendukung open prompt, memberi kebebasan penuh bagi pengguna untuk membuat konten kreatif.

Beberapa contoh prompt yang bisa digunakan antara lain “buat gambar kucing pemarah,” “ubah aku jadi alien,” atau bahkan prompt bawaan seperti “ubah aku jadi komik empat panel dengan akhir heroik,” “jadikan aku karikatur lucu,” hingga “buat orang ini sedang terjun payung.”

Snapchat menjelaskan pengguna juga bisa mengubah prompt dengan mengetuk bilah teks di bagian bawah layar.