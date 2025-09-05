Pengguna Threads Bisa Melampirkan Teks hingga 10 Ribu Karakter, Begini Caranya

jpnn.com - Meta merilis fitur baru di Threads yang memungkinkan pengguna melampirkan lebih banyak teks tambahan hingga 10.000 karakter.

Fitur tersebut memberikan cara untuk pengguna yang saat ini terbatas membuat konten teks dengan maksimal 500 karakter di Threads.

Bagaimana caranya? Pengguna cukup mengetuk ikon persegi panjang bulat baru dengan beberapa garis di atasnya.

Ikon itu berada di sebelah ikon GIF ketika pengguna ingin membuat unggahan.

Setelah mengetuknya, pengguna akan diarahkan ke tampilan editor, memungkinkan pengguna dapat mengetik, serta memformat teks dengan huruf tebal, miring, garis bawah, dan coretan.

Setelah diunggah, lampiran teks itu nantinya akan muncul sebagai blog kecil di bawah unggahan utama pengguna.

Saat blog tersebut diketuk, nantinya pengguna akan diarahkan untuk melihat lebih lengkap lampiran teks yang disiapkan.

Jika pengguna menyertakan tautan di unggahan utas utamanya, tautan tersebut juga akan ditampilkan dalam lampiran teks yang diperluas.