jpnn.com - JAKARTA - Produk Agung Sedayu Group (ASG) di properti premium kembali memperoleh pengakuan prestisitus. Kali ini, pengakuan bergengsi itu datang dari PropertyGuru Group melalui Indonesia Property Awards 2026.

Pada Jumat (13/11/2026), PropertyGuru yang dikenal sebagai perusahaan teknologi properti terkemuka di Asia Tenggara mengukuhkan Palm Beach Residences di Riverwalks Island, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, sebagai pemenang penghargaan kategori Best Oceanview Condo Development.

Proyek hunian vertikal premium itu merupakan hasil kolaborasi ASG dan Salim Group.

Pencapaian tersebut sekaligus memperkuat posisi PIK dan PIK2 sebagai kawasan mandiri terpadu bagian dari Greater Jakarta.

Chief Executive Officer (CEO) ASG Steven Kusumo yang menerima langsung Indonesia Property Awards 2026 untuk Palm Beach Residences menyatakan penghargaan itu mendorongnya untuk terus menghadirkan produk-produk yang punya nilai lebih.

“Award ini memberikan kami confidence untuk mencitakan produk-produk yang menambahkan value kepada lingkungan dan seluruh masyarakat,” ujar Steven di sela-sela Indonesia Property Awards 2026 yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta, itu.

Steven menjelaskan Palm Beach Residences merupakan sebuah proyek hunian berpemandangan laut (sea view). Lokasi hunian yang juga mengusung konsep small office home office (SOHO) itu berlokasi di Riverwalk Island PIK.

“Secara lokasi sangat strategis. Secara connectivity bisa menyambung ke PIK2 ataupun PIK1,” kata Steven.