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Penghormatan Aprilia RS 660 untuk Phillip Island

Penghormatan Aprilia RS 660 untuk Phillip Island
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Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute. Foto: aprilia

jpnn.com - Tiga dekade bukan waktu yang singkat untuk mengukir cerita di sirkuit sekelas Phillip Island.

Saat lintasan legendaris Australia itu bersiap mengucap selamat tinggal pada kalender MotoGP, Aprilia menolak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak manis.

Sebagai bentuk penghormatan atas deretan sejarah dan air mata kemenangan di sana, pabrikan asal Noale ini menetaskan edisi spesial: Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute.

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Phillip Island adalah saksi bisu 10 kemenangan Aprilia di Grand Prix, dominasi RSV4 di WorldSBK, hingga puncaknya saat Raul Fernandez mengamankan kemenangan ke-300 Aprilia di GP pada musim 2025.

Nuansa nostalgia itu terasa kuat saat memandang fisiknya. Balutan kelir putih bersih berpadu dengan aksen hijau di area fairing dan buntut.

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Makin kontras berkat sapuan pelek merah menyala—merangkum identitas visual khas sirkuit di tepi samudra tersebut.

Detailnya pun dibuat menyentuh bagi para pencinta balap. Panel sampingnya dihiasi garis layout sirkuit lengkap dengan kibasan bendera finis.

Pabrikan asal Noale—Aprilia, menetaskan edisi spesial: Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute.

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