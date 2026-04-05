Penghormatan Terakhir Untuk Prajurit Kopassus Mayor Zulmi
jpnn.com - BANDUNG - Pemakaman Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung, Minggu (5/4).
Zulmi adalah prajurit TNI yang tewas dalam misi perdamaian di Lebanon.
Dia gugur saat Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNFIL yang tergabung dalam Sector East Mobile Reserve (SEMR) melaksanakan pengawalan konvoi Combat Supporr Service Unit (CSSU).
Pengawalan itu dalam rangka memberikan dukungan dari Mako Sektor Timur UNIFIL United Nations Post (UNP) 7-2 menuju Mako Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL di UNP 7-1.
Jenazah Mayor Zulmi tiba di TMP Cikutra bersama rombongan sekitar pukul 08.45 WIB.
Zulmi berada di peti putih yang ditutup dengan bendera Merah Putih.
Tampak sejumlah pejabat negara yang hadir, seperti Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan, Pangdam III Siliwangi Mayjen Kosasih, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara pemakaman militer. Upacara yang diawali dengan pembacaan riwayat hidup Mayor Zulmi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Panglima TNI: Kopassus Kehilangan Salah Satu Prajurit Terbaik
- Prajurit Diperintahkan Berlindung di Bunker, Legislator: Keselamatan Jadi Prioritas
- Prabowo Peluk dan Cium Putra Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
- Momen Prabowo Cium Kening Anak Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
- Panglima TNI Dijadwalkan Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung
- Isak Tangis Sambut Kedatangan 3 Prajurit TNI yang Gugur dalam Tugas di Lebanon