Penghujung Tahun, Mobil Lubricants Berkomitmen Terus Menghadirkan Pelumas Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Mobil Lubricants, lini merek dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), menggelar pengundian terakhir program konsumen berhadiah pada 7 Desember 2025.

Program yang telah berlangsung sejak 17 Agustus 2025 itu mencatat antusiasme tinggi dari pengguna mobil di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, dua periode undian telah dilaksanakan pada 7 Oktober dan 7 November 2025.

Pada tahap final, Mobil kembali mengumumkan deretan pemenang beruntung yang membawa pulang hadiah besar, termasuk paket liburan senilai Rp70 juta, Samsung Galaxy Z Fold 7, dan Logam Mulia 5 gram.

Seluruh pemenang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Mobil Lubricants (@mobillubricantsid).

Market Development General Manager PT EMLI, Rommy Averdy Saat menyampaikan apresiasinya kepada para peserta.

“Kami berterima kasih atas partisipasi luar biasa dari konsumen selama tiga periode undian ini."

"Program ini bukan hanya memberikan hadiah, tetapi juga memperkuat hubungan kami dengan konsumen dan bengkel rekanan melalui pengalaman yang menyenangkan dan bernilai,” ucap Rommy dalam keterangannya, Selasa (9/12).