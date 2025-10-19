Pengin Hijrah Segera Tayang di Bioskop, Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Film drama romansa religi berjudul Pengin Hijrah akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya persembahan Sinemata Buana Kreasindo itu dibintangi oleh Endy Arfian dan Steffi Zamora.

Dalam Pengin Hijrah, Endy Arfian memerankan Omar, laki-laki blasteran Uzbekistan-Indonesia yang dipertemukan dengan selebgram, Alina yang diperankan Steffi Zamora.

Endy menampilkan sosok Omar sebagai karakter yang memiliki jiwa penuh kesabaran dan romantis. Meski dalam kehadiran awalnya begitu dibenci dan dihindari oleh Alina, namun justru sosok Omar yang penuh pengertian adalah yang dibutuhkannya.

Kehadiran Endy sebagai Omar pun sangat kontras dengan Joe (Daffa Wardhana), mantan pacar Alina yang membuat kehidupan Alina serba berantakan. Mulai dari dicabutnya beasiswa kuliahnya hingga menjauhkan Alina dari kebaikan.

Perbedaan inilah yang membuat Endy terlihat begitu green flag dan sosok yang sesuai untuk Alina yang tengah berupaya memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik.

Film Pengin Hijrah menampilkan perjalanan hijrah Alina bukan sekadar sebagai perubahan penampilan fisik dan lahiriah, namun juga menggambarkan perjalanan perubahan batin yang lebih mendalam.

Tidak sendiri, perjalanan Alina mendekatkan diri pada Allah dan mencari ketenangan spiritual juga turut dibantu oleh Omar. Dari momen perbincangan asing di kantin dan taman kampus hingga perjalanan yang penuh keajaiban dan emosional ke Uzbekistan.