menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pengin Lewat, Komunitas Motor Setop Bus Pariwisata di Tikungan Ciwidey

Pengin Lewat, Komunitas Motor Setop Bus Pariwisata di Tikungan Ciwidey

Pengin Lewat, Komunitas Motor Setop Bus Pariwisata di Tikungan Ciwidey
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rekaman video aksi arogansi komunitas sepeda motor yang memberhentikan bus pariwisata di tikungan jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Aksi komunitas sepeda motor yang memberhentikan bus pariwisata di Ciwidey, Kabupaten Bandung, jadi viral.

Dalam video di @infojawabarat tampak salah seorang pengendara motor memberhentikan bus pariwisata yang sedang melintas di jalan tikungan. 

Pengendara itu memberi arahan kepada rombongan sepeda motor lainnya yang ada di belakang.

Baca Juga:

Tujuannya memberhentikan diduga memberi ruang kepada iring-iringan sepeda motor.

Baca Juga:

"Nekat! Rombongan pemotor matic menyetop sebuah bus yang tengah mengambil ancang-ancang untuk berbelok. Kejadian tersebut diduga terjadi pada Minggu (28/9) pagi di ruas jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung," tulis keterangan dalam video yang dikutip JPNN, Selasa (30/9). 

"Banyak netizen menganggap aksi komunitas tersebut arogan karena membahayakan. Selain itu terdapat marka jalan tidak putus di mana seharusnya pengendara dilarang melewati garis tersebut, terutama saat menyalip kendaraan lain, karena area tersebut berbahaya atau memiliki risiko kecelakaan tinggi."

Aksi arogansi rombongan sepeda motor yang memberhentikan bus pariwisata di tikungan Ciwidey, viral di media sosial.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI