menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Pengin Nikah Lagi, Tetapi Ogah Diatur Pasangan, Putri Anne Sindir Arya Saloka?

Pengin Nikah Lagi, Tetapi Ogah Diatur Pasangan, Putri Anne Sindir Arya Saloka?

Pengin Nikah Lagi, Tetapi Ogah Diatur Pasangan, Putri Anne Sindir Arya Saloka?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Putri Anne, mantan istri Arya Saloka. Foto: Instagram/anneofficial1990

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Putri Anne mengungkap keinginannya untuk kembali membina rumah tangga setelah bercerai dari aktor Arya Saloka.

Mantan istri Arya Saloka, ini mengaku masih memiliki niat untuk menikah lagi jika menemukan pasangan yang sesuai.

Hal tersebut disampaikan Putri Anne saat menjawab pertanyaan dari warganet melalui sesi tanya jawab di media sosial. 

Baca Juga:

Salah satu warganet menanyakan apakah Putri Anne memiliki keinginan untuk kembali menikah setelah berstatus janda.

Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Putri Anne melalui unggahan di media sosial.

“Ada,” jawab Putri Anne saat ditanya mengenai niat untuk menikah lagi.

Baca Juga:

Meski membuka peluang untuk kembali menikah, Putri Anne mengungkapkan sejumlah hal yang tidak disukainya dari calon pasangan.

“Enggak suka disuruh-suruh, diperintah, diatur,” kata Putri Anne saat menjelaskan kriteria pasangan yang diinginkannya.

Putri Anne mengaku masih pengin menikah lagi, tetapi ogah diatur oleh pasangan..

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI