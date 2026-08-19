Pengin Nikah Lagi, Tetapi Ogah Diatur Pasangan, Putri Anne Sindir Arya Saloka?

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Putri Anne mengungkap keinginannya untuk kembali membina rumah tangga setelah bercerai dari aktor Arya Saloka.

Mantan istri Arya Saloka, ini mengaku masih memiliki niat untuk menikah lagi jika menemukan pasangan yang sesuai.

Hal tersebut disampaikan Putri Anne saat menjawab pertanyaan dari warganet melalui sesi tanya jawab di media sosial.

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Salah satu warganet menanyakan apakah Putri Anne memiliki keinginan untuk kembali menikah setelah berstatus janda.

Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Putri Anne melalui unggahan di media sosial.

“Ada,” jawab Putri Anne saat ditanya mengenai niat untuk menikah lagi.

Meski membuka peluang untuk kembali menikah, Putri Anne mengungkapkan sejumlah hal yang tidak disukainya dari calon pasangan.

“Enggak suka disuruh-suruh, diperintah, diatur,” kata Putri Anne saat menjelaskan kriteria pasangan yang diinginkannya.