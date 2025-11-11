menu
Pengin Punya Anak, Ivan Gunawan Berharap Bisa Segera Menikah
Ivan Gunawan. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus desainer kondang, Ivan Gunawan mengungkap keinginan untuk punya anak.

Pengakuan tersebut disampaikannya ketika menjadi bintang tamu FYP di Trans7 pada Senin (10/11).

"Pengin banget (punya anak)," kata Ivan Gunawan.

Demi impian tersebut, pria yang karib disapa Igun itu berharap bisa segera menemukan jodoh.

Ivan Gunawan mengaku selalu berdoa agar bisa mendapat pasangan untuk menikah.

"Siapa pun, enggak ada yang tahu," jelas host Brownis itu.

Menurut Ivan Gunawan, dirinya sebenarnya tidak memiliki kriteria khusus untuk calon istri.

Dia hanya membayangkan bisa seperti Billy Syahputra yang mendapat pasangan seorang bule.

