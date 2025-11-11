Pengin Punya Anak, Ivan Gunawan Berharap Bisa Segera Menikah
Selasa, 11 November 2025 – 05:55 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus desainer kondang, Ivan Gunawan mengungkap keinginan untuk punya anak.
Pengakuan tersebut disampaikannya ketika menjadi bintang tamu FYP di Trans7 pada Senin (10/11).
"Pengin banget (punya anak)," kata Ivan Gunawan.
Demi impian tersebut, pria yang karib disapa Igun itu berharap bisa segera menemukan jodoh.
Ivan Gunawan mengaku selalu berdoa agar bisa mendapat pasangan untuk menikah.
"Siapa pun, enggak ada yang tahu," jelas host Brownis itu.
Menurut Ivan Gunawan, dirinya sebenarnya tidak memiliki kriteria khusus untuk calon istri.
Dia hanya membayangkan bisa seperti Billy Syahputra yang mendapat pasangan seorang bule.
Presenter sekaligus desainer kondang, Ivan Gunawan mengungkap keinginan untuk punya anak. Pengakuan tersebut disampaikannya ketika...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Kembali Salurkan Bantuan untuk Palestina, Ivan Gunawan: Aku Dapat Amanah
- Ivan Gunawan Ungkap Alasan Rutin Bagikan Konten Sedekah Subuh di Medsos
- Ivan Gunawan Sambut Positif Dukungan Dunia Terhadap Kemerdekaan Palestina
- Ivan Gunawan Salurkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Palestina
- Bersama BAZNAS, Ivan Gunawan Kembali Bantu Palestina dengan 45.000 Liter Air Bersih
- 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Berdoa, Uya Kuya Maafkan Penjarah