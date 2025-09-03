menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pengin Tahu Jumlah Massa Demo di DPR RI Hari Ini? Lihat Itu

Pengin Tahu Jumlah Massa Demo di DPR RI Hari Ini? Lihat Itu

Pengin Tahu Jumlah Massa Demo di DPR RI Hari Ini? Lihat Itu
Sekelompok mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: ANTARA/Aria Ananda

jpnn.com - JAKARTA – Hari ini (3/9) sekelompok mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar unjuk rasa atau demo di gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Pada Rabu siang, tampak massa yang berjumlah sekitar 40 mahasiswa ini mengenakan pakaian berwarna merah lengkap dengan atribut aksi seperti bendera dan poster tuntutan.

Salah satu orator aksi menyampaikan tuntutan mereka terkait sikap DPR RI yang masih enggan mendengarkan aspirasi rakyat.

Baca Juga:

"DPR RI tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya," teriak orator.

Lalu lintas di sekitar gedung parlemen tampak masih ramai lancar.

Sejumlah petugas pengamanan yang terdiri dari sekitar 15 anggota polisi dan beberapa personel TNI juga tampak berjaga.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada Rabu pagi, massa Aliansi Perempuan Indonesia juga menggelar aksi serupa di tempat itu.

Namun, mereka telah membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 13.20 WIB.

Ada demo hari ini di depan gerbang Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pengin tahu jumlah massanya?

