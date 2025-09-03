Pengin Tahu Jumlah Massa Demo di DPR RI Hari Ini? Lihat Itu

jpnn.com - JAKARTA – Hari ini (3/9) sekelompok mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar unjuk rasa atau demo di gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Pada Rabu siang, tampak massa yang berjumlah sekitar 40 mahasiswa ini mengenakan pakaian berwarna merah lengkap dengan atribut aksi seperti bendera dan poster tuntutan.

Salah satu orator aksi menyampaikan tuntutan mereka terkait sikap DPR RI yang masih enggan mendengarkan aspirasi rakyat.

"DPR RI tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya," teriak orator.

Lalu lintas di sekitar gedung parlemen tampak masih ramai lancar.

Sejumlah petugas pengamanan yang terdiri dari sekitar 15 anggota polisi dan beberapa personel TNI juga tampak berjaga.

Sebelumnya, pada Rabu pagi, massa Aliansi Perempuan Indonesia juga menggelar aksi serupa di tempat itu.

Namun, mereka telah membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 13.20 WIB.