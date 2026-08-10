Pengin Usir Nyamuk, Pria di Inhu Malah Sebabkan Karhutla Seluas 1,5 Hektare
jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Pria berinisial JS (68) ditangkap Polres Inhu, lantaran menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 1,5 hektare (HA) di Desa Japura, Kecamatan Lirik.
JS ditangkap setelah kebakaran hutan terjadi pada terjadi pada Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Kebakaran diketahui setelah api yang berasal dari sekitar lahan milik JS merembet dan membakar vegetasi serta tanaman kelapa sawit.
Kapolres Inhu AKBP Eka Ariandy Putra mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas terhadap setiap aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran meluas.
“Polres Indragiri Hulu tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan pembakaran lahan, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan api meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan,” tegas Eka Senin (10/8).
Meski Poliai juga menemukan JS bersama sejumlah warga yang sedang berusaha memadamkan kobaran api, tetapi perbuatannya telah mengakibatkan Karhutla yang merugikan banyak orang.
Dalam pemeriksaan awal, JS mengakui dirinya menyalakan api di sekitar lahan. Kepada petugas, ia menyebut api tersebut digunakan untuk mengusir nyamuk.
Namun, api kemudian tidak terkendali. Kobaran api membakar ranting-ranting di sekitar lokasi hingga akhirnya merembet dan membakar lahan.
Pria berinisial JS (68) ditangkap Polres Inhu, lantaran menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 1,5 hektare (Ha) di Desa Japura
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