Pengisi Suara Optimus Prime, Peter Cullen Meninggal, Dunia Transformers Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Peter Cullen, aktor pengisi suara Optimus Prime dalam waralaba Transformers, meninggal dunia pada usia 85 tahun.

Aktor asal Kanada itu mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat, Rabu (26/8) waktu setempat.

Kabar duka tersebut disampaikan agen Cullen, Kevin Motley, seperti dilaporkan The Hollywood Reporter. Keluarga Cullen menyebut sang aktor meninggal dengan tenang setelah dikelilingi orang-orang tercinta.

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“Dia meninggal dunia dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga tercintanya dan tetap dikenang di hati banyak teman dan penggemarnya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia,” kata keluarga Cullen dalam pernyataan resmi.

Kepergian Cullen menandai berakhirnya perjalanan panjang salah satu pengisi suara paling dikenal dalam sejarah animasi.

Selama lebih dari empat dekade, suaranya lekat dengan sosok Optimus Prime dalam berbagai serial televisi, film, dan permainan video Transformers.

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Selain Optimus Prime, Cullen juga dikenal sebagai pengisi suara Eeyore, karakter keledai pemurung dalam berbagai proyek Winnie the Pooh. Dia juga pernah mengisi suara sejumlah karakter dan makhluk ikonik dalam film populer.

Dalam film King Kong versi 1976, Cullen turut mengisi suara. Dia kemudian menjadi pengisi suara KARR (Knight Automated Roving Robot) dalam serial Knight Rider pada 1982, dan proyek terkait pada 2009.