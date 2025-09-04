Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Belum Dimulai, Wajarkah Honorer Jengkel?

jpnn.com - JAKARTA – Hingga saat ini disinyalir belum ada honorer yang melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

Dalam sebuah grup WA peserta seleksi PPPK 2024, sejumlah honorer tampak mulai kehilangan kesabaran gegara tampilan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu belum muncul di akunnya masing-masing di SSCASN.

Beberapa di antaranya meluapkan kejengkelan dengan umpatan, tidak lagi percaya dengan Panselnas CASN yang dianggap seenaknya saja mengingkari jadwal yang sudah ditetapkan.

Namun, ada beberapa honorer lainnya mencoba menenangkan rekan-rekannya agar bersabar karena jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu hingga 15 September 2025.

“Bapak Ibu, sabar ya. Tunggu saja,” tulis seorang honorer dalam grup WA. Rekannya yang lain menyampaikan kalimat senada, mengimbau teman-temannya memperpanjang urat kesabaran.

Memang, sesuai Surat MenPANRB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025, jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu mulai 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025.

Perlu diketahui bahwa tanggal tahapan-tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu berhimpitan, tanggalnya tumpah tindih tidak berurutan.

Para honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) peserta seleksi juga harus tahu bahwa sebelum tahapan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, masih ada dua tahapan yang harus dilalui.