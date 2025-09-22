Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Berakhir Hari Ini, Ada yang Mepet

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pengisian Daftar Riyawat Hidup (DRH) untuk pemberkasan NIP PPPK Paruh Waktu akan berakhir pada hari ini Senin 22 September 2025.

Diketahui, berdasar Surat BKN Nomor: 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025, jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu dimulai 28 Agustus sampai dengan 22 September 2025

Adapun usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu mulai 28 Agustus sampai dengan 25 September 2025

Perlu juga diketahui, ada beberapa instansi pemda yang baru pekan lalu merilis pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu, salah satunya Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemkot Singkawang baru dirilis pada 17 September 2025.

Dengan demikian, para calon PPPK Paruh Waktu di Pemkot Singkawang hanya punya waktu 3 hari kerja untuk mengurus kelengkapan pengisian DRH, yakni Kamis, Jumat, dan Senin (22/9). Pasalnya, pengumuman dirilis Rabu 17 September malam hari.

Kecuali, jika unit layanan pengurusan SKCK dan Surat Keterangan Sehat tetap buka di hari libur.

“Alhamdulillah seluruh usulan kita diterima Kemenpan RB. Total 824 formasi PPPK paruh waktu sudah diumumkan pada 17 September 2025 pukul 21.00 WIB,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Singkawang Sutiarno, di Singkawang, Minggu (21/9).