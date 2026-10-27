Pengobatan Driver Ojol yang Ditabrak Pengemudi BYD di Blok M Dijamin Polri

jpnn.com - Mabes Polri menjamin penanganan medis hingga sembuh untuk pengemudi ojek daring (online/ojol) berinisial HS yang menjadi korban kecelakaan di Blok M.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan keluarga korban juga mendapat pendampingan selama proses pemulihan korban.

"Kami memastikan korban mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan dan keluarga memperoleh pendampingan selama proses pemulihan," kata Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangan di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

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Untuk optimalisasi pelayanan kesehatan, Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Nariyana merekomendasikan agar korban dapat dialihkan perawatannya ke RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto atau RS Polri Kramat Jati apabila kondisi klinis korban telah memungkinkan.

Langkah itu diharapkan mendukung proses perawatan dan pemulihan korban secara optimal sesuai kebutuhan medis. Selain menjamin penanganan korban, Polri juga memberikan dukungan psikologis.

Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri bersama jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya menjenguk korban serta memberikan dukungan moral dan pendampingan bagi keluarga.

Irjen Isir mengatakan kehadiran anggota Polri di tengah warga yang mengalami musibah menjadi wujud nyata pelayanan Polri yang mengedepankan empati dan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui upaya penanganan tersebut, diharapkan korban segera pulih dan dapat kembali beraktivitas.