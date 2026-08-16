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Pengorbanan Vino G Bastian Demi Ayah, Aku Mau Cerita

Pengorbanan Vino G Bastian Demi Ayah, Aku Mau Cerita
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Aktor Vino G Bastian di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Jumat (14/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Vino G Bastian mengungkap proses dirinya mendalami karakter dalam film Ayah, Aku Mau Cerita.

Dia berperan sebagai Andi Budiman, sosok ayah sederhana yang hidup bersama keluarganya di Desa Banaran. Kehidupannya berubah ketika putrinya terlibat dalam sebuah peristiwa yang membuat keluarga harus menghadapi masalah.

Demi peran tersebut, Vino G Bastian harus menaikkan berat badan lebih dari 5 kilogram untuk menyesuaikan penampilan.

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Dia mendapat masukkan dari tim produksi agar karakter yang diperankan lebih matang, namun bukan dengan cara menambahkan uban atau kerutan di wajah.

“Saya enggak mau ditua-tuakan, dalam arti diuban-ubankan, atau dikasih kerutan,” kata Vino G Bastian di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Suami Marsha Timothy itu kemudian mencari pendekatan lain demi karakter Andi Budiman. Dia melihat kebiasaan dan pekerjaan karakter yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk, menonton, dan memutar film.

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Oleh karena itu, Vino G Bastian merasa menaikkan berat badan dianggap sebagai cara yang lebih sederhana untuk membentuk penampilannya.

“Yang paling gampang adalah berat badannya pasti naik,” bebernya.

Aktor Vino G Bastian mengungkap proses dirinya mendalami karakter dalam film Ayah, Aku Mau Cerita.

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