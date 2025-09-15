Penguasaan Bahasa Jadi Modal Penting Bersaing di Kancah Global

menu
EPLC menegaskan perannya dalam menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Foto dok. EPLC

jpnn.com, JAKARTA - Penguasaan bahasa asing menjadi bekal penting untuk memanfaatkan peluang bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada masa datang.

Bahasa menjadi jembatan komunikasi untuk bekal bersaing di kancah domestik maupun global.

“Bahasa Inggris adalah jembatan. Dengan menguasainya, anak muda Indonesia bisa meraih beasiswa, berkarier di level internasional, dan membawa nama baik Indonesia ke dunia,” kata Founder & CEO Kampung Inggris Bandung English Proficiency Learning Center (EPLC), Samsul Arifin, Senin (15/9).

Menurut Samsul Arifin, jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi justru bisa menjadi beban.

Namun, dengan bekal kompetensi, terutama bahasa Inggris, anak muda Indonesia akan mampu bersaing, berkolaborasi, dan mengambil peran penting di kancah global.

Sejak berdiri pada 2012, EPLC telah mendampingi ribuan siswa dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga profesional muda.

Lulusan EPLC kini tersebar di perusahaan nasional, multinasional, hingga kampus-kampus bergengsi di dalam dan luar negeri.

"Kami terus berperan aktif dalam mencetak generasi emas Indonesia yang cerdas, percaya diri, dan siap bersaing di level global," ujarnya

