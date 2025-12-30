menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Penguatan Ekonomi Rakyat Jadi Fokus UKP dan Kemenkop

Penguatan Ekonomi Rakyat Jadi Fokus UKP dan Kemenkop

Penguatan Ekonomi Rakyat Jadi Fokus UKP dan Kemenkop
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sinergi UKP Ekonomi dan Kemenkop diarahkan memperkuat ekonomi kerakyatan jelang agenda kebijakan 2026. Foto: UKP Ekonomi

jpnn.com, TANGSEL - Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama kolaborasi antara Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan dengan Kementerian Koperasi menjelang akhir tahun 2025.

Sinergi lintas lembaga ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis rakyat.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Setiawan Ichlas menegaskan bahwa kerja sama antarlembaga menjadi kunci dalam mendorong kemandirian dan ketangguhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang dinamis.

Baca Juga:

Menurut Setiawan, penguatan ekonomi kerakyatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi, khususnya dalam pengembangan koperasi dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penguatan ekonomi rakyat adalah fondasi bagi ketahanan ekonomi nasional. Kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat agar kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Setiawan dalam keterangannya, Selasa (30/12).

Dia menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung agenda penguatan ekonomi rakyat sepanjang 2025.

Baca Juga:

Menurutnya, momentum akhir tahun menjadi ruang refleksi sekaligus penajaman arah kebijakan ke depan.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai sinergi dengan UKP Bidang Ekonomi dan Perbankan sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Sinergi UKP Ekonomi dan Kemenkop diarahkan memperkuat ekonomi kerakyatan jelang agenda kebijakan 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI