Penguatan IHSG Sinyal Pemerintah Mulai Dipercaya Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (22/10/2026) merupakan sinyal bahwa kepercayaan terhadap pemerintah mulai membaik.

Namun, dia mengingatkan pemerintah agar tidak buru-buru merasa berhasil.

IHSG ditutup menguat 1,12 persen ke level 5.387,90. Kenaikan ini menjadi yang ketiga berturut-turut setelah indeks sempat tertekan pada pekan lalu.

Hendri yang akrab disapa Hensa mengatakan kenaikan itu tidak cukup dibaca sebagai urusan bursa. Menurut dia, angka tersebut juga mencerminkan cara publik dan investor menilai pemerintah.

"Kabar baik ini, tanda kepercayaan ke pemerintah mulai kembali. Sederhananya, investor itu tadinya hanya bertanya satu hal, yaitu pemerintahnya bisa dipegang atau tidak," ujar Hensa kepada wartawan.

"Hari ini jawabannya mulai mengarah ke 'bisa', tetapi baru mulai lagi loh ya. Jadi, ini memang positif, tetapi harus tetap kita pantau lagi," kata Hensa.

Hensa mengakui sikap tegas pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tekanan dari luar, seperti MSCI memberi pesan politik yang baik.

Meski begitu, dia menilai ketegasan semacam itu seharusnya tidak hanya muncul saat situasi sudah genting.