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Penguatan Kelembagaan Jadi Kunci Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Penguatan Kelembagaan Jadi Kunci Optimalisasi Pengelolaan Zakat
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Penguatan kelembagaan menjadi kunci untuk mengoptimalkan tata kelola dan pengelolaan zakat nasional. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membahas penguatan tata kelola dan kelembagaan pengelolaan zakat dalam audiensi di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (22/9).

Wakil Ketua Baznas H. Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum konsultasi untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan pengelolaan zakat secara nasional.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pengelolaan zakat dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

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“Kedatangan kami tentu ingin berkonsultasi dengan KemenPAN-RB terkait penguatan tata kelola pengelolaan zakat, khususnya mengenai optimalisasi zakat ASN serta posisi kelembagaan Baznas,” jelas Zainut.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, antara lain penataan kewajiban zakat, penguatan kelembagaan Baznas, zakat sebagai pengurang pajak, serta hubungan kelembagaan antara Baznas pusat dan yang di daerah.

Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III KemenPAN-RB, Ugi Cahyo Setiono, menyarankan Baznas melakukan analisis dan kajian pembanding atau benchmark untuk memperkuat argumentasi mengenai penguatan kelembagaan ke depan.

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Ugi mengatakan kajian tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk kelembagaan yang paling sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat.

Pembahasan juga mencakup penataan status kelembagaan, regulasi zakat ASN, serta kepastian status kepegawaian amil.

Penguatan kelembagaan menjadi kunci untuk mengoptimalkan tata kelola dan pengelolaan zakat nasional.

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