jpnn.com, DA NANG - South China Sea Council (SCSC) turut berpartisipasi dalam pertemuan Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) yang berlangsung pada 24–27 November 2026 di Da Nang, Vietnam.

Pertemuan bertema “Enhancing ASEAN’s Strategic Autonomy in the New Regional and Global Context” ini menjadi forum dialog bagi lembaga kajian pertahanan dan keamanan kawasan untuk membahas tantangan geopolitik serta langkah-langkah memperkuat kapasitas strategis ASEAN menghadapi perubahan lingkungan internasional.

"Diplomasi jalur kedua (Track II diplomacy) memiliki peran penting dalam melengkapi diplomasi resmi antarpemerintah. Melalui forum dialog nonformal, akademisi, peneliti, praktisi, dan lembaga kajian strategis (think tank) seperti SCSC memiliki ruang untuk bertukar perspektif, mengeksplorasi alternatif kebijakan, serta menghasilkan gagasan dan rekomendasi berbasis kajian sebagai masukan bagi proses perumusan kebijakan pemerintah," ujar Senior Analyst SCSC, Denis L. Toruan, Rabu (25/11).

Selain berkontribusi terhadap pembangunan rasa saling percaya (trust-building) antarnegara, diplomasi jalur kedua juga berperan dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan dan perspektif antara masyarakat luas dan kalangan pengambil kebijakan.

Dalam konteks ini, think tank memiliki fungsi strategis untuk memperluas wawasan publik terhadap isu-isu internasional yang kompleks, sekaligus memperkaya perspektif para pengambil keputusan melalui kajian independen dan pertukaran pemikiran lintas negara.

"Di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, fragmentasi ekonomi dan teknologi, serta berkembangnya ancaman keamanan tradisional maupun nontradisional, penguatan otonomi strategis (strategic autonomy) ASEAN menjadi semakin penting dan tidak tergantikan," tuturnya.

Otonomi strategis bukanlah upaya mengisolasi kawasan atau membatasi hubungan dengan kekuatan global. Sebaliknya, konsep ini menekankan kemampuan negara-negara ASEAN untuk mempertahankan kebebasan menentukan kebijakan, memperluas pilihan kemitraan, dan melindungi kepentingan bersama tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.

SCSC memandang bahwa sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality) perlu didukung oleh kemampuan nyata untuk membangun konsensus, memperkuat ketahanan regional, dan merespons tantangan keamanan secara kolektif.