Penguatan Organisasi Jadi Momentum Sarana Jaya Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Aset

jpnn.com, JAKARTA - Perumda Pembangunan Sarana Jaya terus mengakselerasi transformasi perusahaan melalui penguatan organisasi, tata kelola perusahaan, dan optimalisasi portofolio aset.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang produktif, akuntabel, serta mampu memberikan nilai ekonomi berkelanjutan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

General Manager Sekretaris Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Hifdzi Mujtahid menyampaikan bahwa agenda transformasi perusahaan dijalankan secara berkesinambungan melalui penguatan kapasitas organisasi, pengembangan bisnis, serta peningkatan produktivitas dan efektivitas pengelolaan aset.

Pihaknya, lanjut dia, menempatkan optimalisasi aset sebagai salah satu prioritas strategis dalam memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan Jakarta.

"Potensi aset Sarana Jaya sangat besar dan harus dikelola dengan pendekatan bisnis yang terukur. Fokus manajemen adalah memastikan setiap aset memiliki arah pemanfaatan yang jelas, memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan perusahaan, serta senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik," ujar Hifdzi melalui keterangannya di Jakarta, Senin (2/11).

Sejalan dengan agenda tersebut, Sarana Jaya terus memperkuat sinergi antarorgan perusahaan, termasuk antara Direksi dan Dewan Pengawas, untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan rencana bisnis, pengawasan terhadap pencapaian sasaran strategis, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

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Penguatan sinergi ini turut memperoleh momentum melalui penetapan susunan kepemimpinan Dewan Pengawas oleh KPM di mana Sarana Jaya telah menerima keputusan KPM pada Jumat (30/10) terkait penetapan Nurfitria Farhana sebagai Ketua Dewan Pengawas, pengangkatan Ulin Ni’am Yusron sebagai Sekretaris Dewan Pengawas serta penetapan Anggota Dewan Pengawas lainnya.

Penetapan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi yang mendukung kesinambungan tata kelola perusahaan.