Penguatan SDM Harus Sejalan dengan Pengembangan Digital
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Ditjen Dukcapil Dian Andy Permana menyebut kesiapan mental aparatur menjadi penting demi menjawab kecanggihan teknologi pemerintah untuk melayani rakyat.
Dian mengingatkan sistem modern harus berjalan seiring dengan perubahan cara berpikir dan budaya kerja pegawai negara.
Dia menyampaikan hal itu saat acara pelatihan Kepala dan Sekretaris Disdukcapil se-Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (9/11).
"Transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi, memperbarui perangkat, membangun infrastruktur, atau mengembangkan sistem informasi, tetapi harus diikuti dengan perubahan cara berpikir, budaya kerja, tata kelola organisasi, serta kompetensi aparatur," kata Dian mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam keterangan persnya, Kamis (12/11).
Dian mendorong para sekretaris dinas agar tampil sebagai motor penggerak perubahan di daerah masing-masing.
"Peran strategis seorang sekretaris dinas sangat krusial dalam memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan eksekusi di lapangan berjalan tanpa hambatan teknis maupun psikologis," kata dia.
Dian juga menyoroti peran penting pegawai garda terdepan sebagai ujung tombak atau garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
"Harus aktif berperan dalam mewujudkan Dukcapil PRIMA," lanjut dia.
Pembenahan infrastruktur digital harus sejalan dengan kapasitas SDM agar layanan kependudukan secepat dan sehumanis sektor swasta.
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