Penguatan Transformasi-Tata Kelola Risiko Jadi Prioritas, Indonesia Re Catat Kinerja Positif 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2025, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp176,96 miliar, meningkat dibandingkan Rp27,46 miliar pada tahun 2024, dengan total aset mencapai Rp10,28 triliun. Hal ini merupakan bagian dari implementasi penguatan proses bisnis lewat PSAK 117.

Penerapan PSAK 117 (IFRS 17) juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyajian kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2025. Standar akuntansi tersebut menghadirkan pendekatan baru dalam pengakuan pendapatan, liabilitas, dan laba berdasarkan jasa perlindungan yang telah diberikan (service provided), sehingga meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.

Implementasi PSAK 117 tidak mengubah fundamental bisnis maupun arus kas perusahaan, melainkan menyempurnakan metode pencatatan dan penyajian laporan keuangan agar lebih selaras dengan praktik internasional.

Berbagai inisiatif dijalankan Indonesia Re untuk membangun fondasi bisnis yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan baik dari sisi reasuransi umum maupun jiwa. Pada lini Reasuransi Umum, Indonesia Re terus menyempurnakan pricing tools berbasis data serta memperkuat governance underwriting dan contract wording guna memastikan setiap risiko yang diterima memiliki tingkat profitabilitas yang terukur.

Indonesia Re juga memperketat penerapan underwriting discipline melalui penyesuaian pricing serta terms and conditions sesuai karakteristik masing-masing risiko maupun treaty. Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas portofolio sekaligus mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan sepanjang 2025.

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Di bisnis Reasuransi Jiwa, Indonesia Re memprioritaskan penguatan kualitas portofolio melalui proses akseptasi yang didasarkan pada hasil experience study, Robust Pricing, prinsip kehati-hatian (prudent underwriting), serta pertimbangan sustainabilitas portofolio dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan nasabah dan eksposur risiko yang dapat ditanggung Perusahaan, khususnya pada bisnis dengan eksposur mortalitas jangka panjang.

Selain itu, Indonesia Re secara berkelanjutan melakukan monitoring kinerja portofolio serta evaluasi yang terukur terhadap struktur retensi, ketentuan reasuransi, dan profitabilitas portofolio, sehingga setiap langkah perbaikan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan premi, kualitas risiko, dan keberlanjutan bisnis.