Penguatan Zakat Produktif Jadi Kunci Hadapi Dampak Krisis Global
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menilai penguatan zakat produktif menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada perlambatan ekonomi dan menurunnya daya beli.
Pimpinan Baznas RI Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi, Syarifuddin, mengatakan zakat tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net), tetapi juga perlu diperkuat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Syarifuddin, potensi zakat sebagai alternatif untuk mendorong selain social safety net, ini harus didorong ke arah penguatan pemberdayaan.
"Zakat yang sifatnya pemberdayaan harus lebih diaktifkan agar dalam jangka panjang, apa pun kondisinya, mustahik itu tetap kuat," kata dia, seusai menghadiri seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Iran-US-Israel Regional Crisis yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Syarifuddin, optimalisasi zakat produktif menjadi semakin mendesak karena berbagai sektor usaha saat ini menghadapi tekanan akibat melemahnya daya beli masyarakat dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
"Sektor riil hampir kalau kita nanya, itu hampir semuanya mengeluh karena daya beli masyarakat semakin berkurang, kemampuan daya belinya berkurang, terus harga-harga semua mahal," ujarnya.
Untuk memperkuat dampak program pemberdayaan, Baznas kini memprioritaskan digitalisasi sistem pengelolaan zakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengonsolidasikan potensi zakat nasional sehingga penyalurannya menjadi lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Baznas mendorong penguatan zakat produktif untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah krisis global.
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