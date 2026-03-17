Pengumpulan Zakat Istana 2026 Catat Rekor, Tembus Rp4,3 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Zakat Istana 2026 mencatat rekor penghimpunan tertinggi sejak pertama kali digelar.
Program bertajuk “Zakat Menguatkan Indonesia” itu berhasil menghimpun dana zakat lebih dari Rp4,3 miliar dari 111 muzaki.
Kegiatan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, diikuti oleh sejumlah pejabat negara, menteri kabinet, hingga unsur TNI. Pengumpulan zakat tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang 11 kali penyelenggaraan Zakat Istana.
Secara tren, penghimpunan zakat melalui Zakat Istana terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, zakat yang terkumpul tercatat sebesar Rp636,25 juta.
Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp753,5 juta pada 2023 dan kembali naik menjadi Rp1,088 miliar pada 2024. Tren kenaikan berlanjut pada 2025 dengan penghimpunan mencapai Rp2,04 miliar.
Pada 2026, penghimpunan zakat melonjak signifikan hingga mencapai Rp 4.345.197.056.
Peningkatan tersebut menunjukkan makin kuatnya partisipasi para pejabat negara dalam mendukung gerakan zakat nasional.
Ketua Baznas Sodik Mudjahid menyampaikan apresiasi atas konsistensi para pemimpin negara yang menunaikan zakat melalui Zakat Istana.
