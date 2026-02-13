Pengumuman: Borneo FC vs Persib Ditunda, Persija vs Dewa United Digeser

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Borneo FC Samarinda vs Persib Bandung yang semula akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Senin (16/2) pukul 19.00 WIB resmi ditunda.

Dalam keterangan resminya, penyelenggara Super League, yakni I.League merilis jadwal terbaru mengenai duel Borneo FC vs Persib.

Pertandingan dua tim papan atas klasemen sementara Super League 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret mendatang.

Selain itu, terdapat dua pertandingan Dewa United yang dipindah jadwalnya karena berbenturan dengan laga AFC Challenge Cup 2026.

Sebelumnya pertemuan antara Dewa United menghadapi Bhayangkara Presisi FC di Indomilk Arena, Tangerang yang dijadwalkan pada 2 Maret dipindah ke 1 Maret.

Lalu juga terdapat duel yang mempertemukan Dewa United menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan pada 8 Maret berpindah ke 15 Maret mendatang.

Perubahan jadwal ini menyusul keikutsertaan Persib Bandung yang masih bersaing di AFC Champions League Two 2026.

Juga Dewa United yang kini bakal berlaga di AFC Challenge Cup 2026.