Pengumuman, Dewa United Vs Persija Tanpa Penonton
jpnn.com - BANTEN - Pertandingan pekan ke-4 Super League antara Dewa United vs Persija Jakarta di Banten Stadium Internasional (BIS), Jumat (29/8) malam digelar tanpa penonton.
Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui akun Dewa United FC di Instagram.
"Berdasarkan surat rekomendasi Polda Banten, pertandingan Dewa United FC menghadapi Persija Jakarta akan digelar tanpa penonton," bunyi pernyataan Dewa United FC.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto menambahkan alasan laga Dewa United FC melawan Persija Jakarta digelar tanpa penonton dikaitkan dengan keamanan.
"Karena keamanan. Supaya pertandingan aman, lebih baik begitu," ujar Kombes Didik.
Meskipun digelar tanpa penonton, kata Kombes Didik, pihaknya akan tetap mengerahkan ratusan personel untuk berjaga.
Polda Banten keluarkan surat rekomendasi agar pertandingan Dewa United vs Persija Jakarta digelar tanpa penonton.
