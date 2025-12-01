Pengumuman: Dono Kasino Indro Resmi jadi Anggota DPRD

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Dono Kasino Indro resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Politikus dari PKS itu dilantik menjadi anggota DPRD Lombok Tengah, dari dapil Pujut-Praya Timur melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

"Saudara Dono Kasino Indro menggantikan Mahruf dari Fraksi PKS untuk sisa masa jabatan 2024-2029," kata Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan, saat sidang paripurna di kantor DPRD di Lombok Tengah, Senin (1/12).

Ia mengatakan pelantikan ini untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor: 100.3.3.1-490 tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Selain itu, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan kedua jadwal kegiatan DPRD Lombok Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026.

"Kami berharap saudara semoga dapat bekerja sama menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kita semua dengan sebaik-baiknya, sesuai sumpah yang telah diucapkan tadi," katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri, mengucapkan selamat kepada Dono Kasino Idro untuk mengemban amanah sebagai anggota DPRD Lombok Tengah.

Menurut dia, pengucapan sumpah atau janji yang sudah dilakukan bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi merupakan komitmen moral dan konstitusional yang mengikat, baik secara hukum etika maupun spiritual.