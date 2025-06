Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap 2: Bonus Nilai Kode S Hanya Drama Korea?

jpnn.com - JAKARTA – Hingga hari ini Senin 30 Juni 2025 baru sedikit instansi pemda yang sudah merilis pengumuman hasil seleksi PPPK guru tahap 2.

Sesuai jadwal resmi yang sudah ditetapkan Panselnas CASN, hari ini merupakan hari terakhir tahapan pengumuman kelulusan PPPK 2024 tahap 2.

Instansi pemda yang sudah merilis pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 2 tenaga guru, antara lain Pemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah.

Diketahui, penentuan kelulusan PPPK 2024, baik tahap 1 maupun 2, menggunakan sistem perankingan nilai dan urutan pelamar prioritas.

Begitu pun penentuan kelulusan PPPK tahap 2 tenaga guru, juga pakai model perankingan berdasar urutan pelamar prioritas.

Kode-kode pelamar, yakni R2 (honorer K2), R3 (guru honorer database BKN), R3b (Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024), R4 (Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024), dan R5 (Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024).

Pada tabel perankingan, para pelamar R2 berada di nomor-nomor atas, diurutkan dari peraih nilai tertinggi hingga terendah di antara sesama R2. Misal jumlah peserta berkode R2 sebanyak 15 orang, maka ranking 1 hingga 15 diisi nama-nama peserta R2.

Selanjutnya, jika ada pelamar berkode R3, maka dia menempati peringkat 16, berapa pun total nilai kompetensinya. Begitu pun peserta kode R4, meski nilainya lebih tinggi dibanding peserta R2 dan R3, tetap saja peringkatnya di bawah R2 dan R3.