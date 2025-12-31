Pengumuman! Imigrasi Tetap Buka Layanan Selama Masa Libur Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memastikan pelayanan keimigrasian tetap tersedia bagi masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak serta menjaga mobilitas tinggi di pintu masuk internasional.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengungkapkan bahwa pihaknya tetap membuka layanan paspor secara terbatas pada hari libur nasional, khusus bagi masyarakat dengan kondisi darurat.

Masyarakat yang membutuhkan paspor karena alasan yang tidak dapat ditunda atau darurat, Imigrasi telah menyediakan layanan walk-in pada 1 Januari 2026 (Tahun Baru).

"Sebelumnya pada libur Natal di 25 dan 26 Desember kami juga buka untuk layanan darurat," kata Yuldi, Rabu (31/12).

Kriteria kondisi darurat yang dilayani meliputi pemohon sakit dan harus menjalani pengobatan di luar negeri, pemohon yang memiliki keluarga inti meninggal dunia di luar negeri. Juga pemohon dengan keluarga inti yang sedang sakit keras di luar negeri.

"Pemohon wajib menunjukkan dokumen atau bukti pendukung yang menjelaskan kondisi darurat tersebut," ujar Yuldi

Untuk layanan reguler, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan paspor pada 29 hingga 31 Desember 2025 tetap berjalan normal seperti hari kerja biasa. Pemohon bisa mengakses layanan sesuai prosedur tanpa pembatasan khusus.