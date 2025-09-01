Pengumuman Info Rute MRT Jakarta Hari Ini, Full Loop

jpnn.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mengumumkan layanan full loop operation resmi diberlakukan pada Senin (1/9).

Informasi tersebut diketahui melalui pengumuman MRT Jakarta di akun resmi Instagramnya.

Dengan kebijakan ini, seluruh rangkaian kereta melayani rute Lebak Bulus Grab hingga Bundaran HI secara penuh.

Perjalanan pertama telah dimulai sejak pukul 05.00 WIB.

MRT Jakarta memastikan frekuensi kedatangan kereta atau headway tetap dijaga demi kenyamanan penumpang.

Pada jam normal, jarak kedatangan kereta ditetapkan setiap 10 menit.

Sementara itu, pada jam sibuk, headway dipersingkat menjadi setiap 5 menit.

"Jarak kedatangan antarkereta (headway) 10 menit sekali di waktu normal dan 5 menit sekali di jam sibuk," begitu pengumuman yang tertulis.