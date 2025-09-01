menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Pengumuman Jadwal Commuter Line Hari Ini, Ada Penyesuaian Rute Rangkasbitung dan Cikarang

Pengumuman Jadwal Commuter Line Hari Ini, Ada Penyesuaian Rute Rangkasbitung dan Cikarang

Pengumuman Jadwal Commuter Line Hari Ini, Ada Penyesuaian Rute Rangkasbitung dan Cikarang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
KRL commuter line. Ilustrasi Foto: Natalia Laurens/JPNN.com

jpnn.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) memastikan layanan perjalanan Commuter Line atau KRL saat ini beroperasi normal.

Informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi Commuter Line pada Minggu (1/9).

Meski layanan berjalan normal, KAI Commuter menegaskan tetap melakukan langkah antisipasi.

Baca Juga:

Hal ini untuk menjaga keamanan perjalanan jika sewaktu kondisi lintas layanan tidak kondusif.

Dalam pengumuman, pihak KAI Commuter menegaskan keselamatan pengguna selalu menjadi prioritas utama.

KAI Commuter juga mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat menggunakan Commuter Line.

Baca Juga:

Pengguna diminta mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Selalu utamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan petugas saat menggunakan Commuter Line,” begitu pesan yang ditulis KAI Commuter dalam pengumumannya.

KAI mengeluarkan pengumuman jadwal Commuter Line atau KRL hari ini. Ada penyesuaian rute Rangkasbitung dan Cikarang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI