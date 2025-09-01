Pengumuman Jadwal Commuter Line Hari Ini, Ada Penyesuaian Rute Rangkasbitung dan Cikarang

jpnn.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) memastikan layanan perjalanan Commuter Line atau KRL saat ini beroperasi normal.

Informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi Commuter Line pada Minggu (1/9).

Meski layanan berjalan normal, KAI Commuter menegaskan tetap melakukan langkah antisipasi.

Hal ini untuk menjaga keamanan perjalanan jika sewaktu kondisi lintas layanan tidak kondusif.

Dalam pengumuman, pihak KAI Commuter menegaskan keselamatan pengguna selalu menjadi prioritas utama.

KAI Commuter juga mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat menggunakan Commuter Line.

Pengguna diminta mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Selalu utamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan petugas saat menggunakan Commuter Line,” begitu pesan yang ditulis KAI Commuter dalam pengumumannya.