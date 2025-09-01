Pengumuman Jadwal Commuter Line Hari Ini, Ada Penyesuaian Rute Rangkasbitung dan Cikarang
jpnn.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) memastikan layanan perjalanan Commuter Line atau KRL saat ini beroperasi normal.
Informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi Commuter Line pada Minggu (1/9).
Meski layanan berjalan normal, KAI Commuter menegaskan tetap melakukan langkah antisipasi.
Hal ini untuk menjaga keamanan perjalanan jika sewaktu kondisi lintas layanan tidak kondusif.
Dalam pengumuman, pihak KAI Commuter menegaskan keselamatan pengguna selalu menjadi prioritas utama.
KAI Commuter juga mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat menggunakan Commuter Line.
Pengguna diminta mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
“Selalu utamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan petugas saat menggunakan Commuter Line,” begitu pesan yang ditulis KAI Commuter dalam pengumumannya.
KAI mengeluarkan pengumuman jadwal Commuter Line atau KRL hari ini. Ada penyesuaian rute Rangkasbitung dan Cikarang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nih Pelaku Pemerasan Pedagang Cilok di Tanah Abang
- Resmi Bangun Pabrik di Cikarang, PepsiCo Kini Gunakan Bahan Baku Lokal
- Perayaan HUT DKI, KAI Commuter Tambah Jam Operasional hingga Dini Hari
- KRL Vs Truk di Tangerang, KAI: Kami Akan Tempuh Jalur Hukum
- Gereja Santa Theresia Serahkan Bantuan Hewan Kurban di Tanah Abang
- Kembali Beraksi, Geng Citayam Fashion Week Mengajak Masyarakat Dukung UMKM Lokal