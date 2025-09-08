Pengumuman: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sudah merilis pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada 7 September 2025.

Nama-nama yang tercantum pada lampiran pengumuman diminta untuk segera melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Masing-masing peserta juga dapat melihat pengumuman pada akun masing-masing di SSCASN.

“Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 Wajib melakukan Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing Peserta melalui website https://sscasn.bkn.go.id, dimulai tanggal 28 Agustus s.d 15 September 2025,” demikian bunyi poin 3 pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bangka Selatan, yang bisa dilihat di situs resmi BKPSDMD setempat.

Pada pengumuman tersebut, dicantumkan juga jenis jabatan masing-masing peserta yang mendapatkan alokasi PPPK Paruh Waktu.

Disebutkan pada pengumuman bahwa jumlah alokasi kebutuhan pengadaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Bangka Selatan sebanyak 1.222, dengan perincian sebagai berikut:

a. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sebanyak 939, dengan rincian:

1) Tenaga Guru sejumlah 4;