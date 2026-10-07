Pengumuman Penting dari WhatsApp Bagi Pengguna Ponsel Android atau iOS Jadul
jpnn.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang, HP lama dengan sistem operasi jadul mungkin masih terasa nyaman dan cukup untuk pemakaian harian.
Namun, bagi pengguna WhatsApp, era bertahan di versi lama tampaknya mulai menemui jalan buntu.
WhatsApp baru saja menerapkan kebijakan ketat yang secara perlahan 'menolak' pengguna Android dan iOS versi jadul untuk masuk ke akun mereka.
Begitu aplikasi dibuka, layar tak lagi menampilkan deretan obrolan, melainkan pemberitahuan tegas: perbarui sistem operasi ponselmu sekarang, atau tak bisa berkirim pesan sama sekali.
Menariknya, pembatasan ini bergulir langsung lewat pembaruan server.
Artinya, pengguna tidak perlu sengaja mengunduh versi aplikasi tertentu untuk mendapati 'pintu' akun mereka terkunci.
Di balik langkah tanpa kompromi itu, ada alasan krusial yang menyangkut keamanan.
Ponsel dengan sistem operasi lama kerap menyimpan celah keamanan yang sudah usang dan rentan disusupi malware.
WhatsApp baru saja menerapkan kebijakan ketat yang secara perlahan 'menolak' pengguna Android dan iOS versi jadul untuk masuk ke akun mereka.
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