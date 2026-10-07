menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Pengumuman Penting dari WhatsApp Bagi Pengguna Ponsel Android atau iOS Jadul

Pengumuman Penting dari WhatsApp Bagi Pengguna Ponsel Android atau iOS Jadul

Pengumuman Penting dari WhatsApp Bagi Pengguna Ponsel Android atau iOS Jadul
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi WhatsApp setop chatbot AI. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang, HP lama dengan sistem operasi jadul mungkin masih terasa nyaman dan cukup untuk pemakaian harian.

Namun, bagi pengguna WhatsApp, era bertahan di versi lama tampaknya mulai menemui jalan buntu.

WhatsApp baru saja menerapkan kebijakan ketat yang secara perlahan 'menolak' pengguna Android dan iOS versi jadul untuk masuk ke akun mereka.

Baca Juga:

Begitu aplikasi dibuka, layar tak lagi menampilkan deretan obrolan, melainkan pemberitahuan tegas: perbarui sistem operasi ponselmu sekarang, atau tak bisa berkirim pesan sama sekali.

Menariknya, pembatasan ini bergulir langsung lewat pembaruan server.

Artinya, pengguna tidak perlu sengaja mengunduh versi aplikasi tertentu untuk mendapati 'pintu' akun mereka terkunci.

Baca Juga:

Di balik langkah tanpa kompromi itu, ada alasan krusial yang menyangkut keamanan.

Ponsel dengan sistem operasi lama kerap menyimpan celah keamanan yang sudah usang dan rentan disusupi malware.

WhatsApp baru saja menerapkan kebijakan ketat yang secara perlahan 'menolak' pengguna Android dan iOS versi jadul untuk masuk ke akun mereka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI