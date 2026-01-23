menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Pengumuman Penting Neta Indonesia untuk Konsumen, Mohon Disimak!

Pengumuman Penting Neta Indonesia untuk Konsumen, Mohon Disimak!

Pengumuman Penting Neta Indonesia untuk Konsumen, Mohon Disimak!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Neta di Indonesia. Foto: dok Neta

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran merek mobil listrik Neta di Indonesia kini memasuki fase krusial.

Di tengah sorotan publik soal kelanjutan bisnisnya, Neta Auto Indonesia akhirnya angkat bicara melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 22 Januari 2026.

Isinya menegaskan komitmen perusahaan terkait restrukturisasi, produksi, layanan purnajual, hingga ketersediaan suku cadang.

Baca Juga:

Neta menjelaskan bahwa sejak 2025 perusahaan induknya, Hozon Auto, telah menjalani proses restrukturisasi.

Langkah itu diakui berdampak pada operasional Neta di Indonesia dalam berbagai tingkat.

Meski begitu, perusahaan menegaskan restrukturisasi berjalan “lancar dan tertib” sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga:

Hozon Auto ditargetkan menyelesaikan proses restrukturisasi pada pertengahan 2026.

Setelah itu, Neta Indonesia disebut akan kembali melayani konsumen tanah air dengan “tampilan baru”.

Di tengah sorotan publik soal kelanjutan bisnisnya, Neta Auto Indonesia akhirnya angkat bicara melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 22 Januari 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI