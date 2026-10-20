Pengumuman Penting untuk PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, Demi Penghematan, Oh

jpnn.com - BENGKULU TENGAH – Berikut ini pengumuman penting bagi para ASN PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

Pemkab Bengkulu Tengah mempertahankan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun PPPK Paruh Waktu hingga akhir 2026.

Kebijakan kemberlakuan sistem kerja WFA hingga akhir 2026 diambil berdasarkan hasil rapat dan evaluasi penghematan anggaran.

"Pemberlakuan WFA hingga akhir tahun ini karena memang memberikan dampak bagi penghematan anggaran. Penurunan penggunaan anggaran rutin kita (Pemkab Bengkulu Tengah) sangat signifikan sekali, terutama untuk anggaran listrik, penghematan sangat terasa sekali," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi di Bengkulu Tengah, Senin (19/10).

Penerapan WFA tersebut juga dilakukan dengan mengikuti arahan pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi belanja.

Hasil evaluasi sistem kerja WFA pada triwulan pertama 2026 menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Seperti pada biaya listrik, pada triwulan pertama 2026 Pemkab Bengkulu Tengah menetapkan sistem WFA dengan tiga hari di kantor dan dua hari WFA, biaya listrik pada awal 2025 mencapai Rp226 juta, sedangkan awal 2026 hanya Rp80 juta.

Meski demikian, Pemkab Bengkulu Tengah belum memiliki kepastian apakah pola kerja serupa akan diteruskan pada tahun anggaran berikutnya.