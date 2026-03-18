Pengumuman: Per April 2026 Sekolah Bakal Lakukan Pembelajaran Daring

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah melakukan penghematan energi sesuai kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran serta sekolah.

Nantinya kata dia, per April 2026 ada penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring, sesuai karakteristik mata pelajaran.

Baca Juga: Kebijakan SBY Terkait Penghematan Energi Dinilai Telat

"Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno dikutip Rabu (18/3).

Pratikno mengeklaim kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.

"Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: ESDM Siapkan Empat Program Penghematan Energi

Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi dirumuskan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada saat COVID-19 lalu.

Dia menyebut pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi.