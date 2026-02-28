Pengumuman: Polda Lampung Terapkan Delay System saat Mudik Lebaran

jpnn.com - Polda Lampung menyiapkan strategi pengaturan lalu lintas berupa penerapan delay system guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026 di sekitar wilayah Pelabuhan Bakauheni.

Kapolda Lampung Irjen Helfi Assegaf menjelaskan bahwa skema tersebut disiapkan sebagai langkah antisipatif guna mengurai potensi kepadatan kendaraan.

"Strategi delay system kami siapkan sebagai langkah pengendalian arus lalu lintas. Namun, penerapannya bersifat situasional, menyesuaikan dengan volume kendaraan di lapangan," kata Helfi di Bandar Lampung, Sabtu (28/2/2026).

Irjen Helfi menjelaskan pola pengendalian lalu lintas tahun ini tetap mengacu pada indikator yang telah diterapkan sebelumnya, dengan pembagian kategori kepadatan dalam tiga level, yakni hijau (green), kuning (yellow), dan merah (red).

Apabila tingkat kepadatan kendaraan mencapai kategori kuning, yang ditandai antrean kendaraan hingga kilometer (KM) 4, maka delay system akan mulai diberlakukan.

"Kendaraan akan diarahkan untuk menunggu sementara di rest area jalan tol maupun kantong parkir atau buffer zone yang telah disiapkan di jalur lintas tengah, timur, dan barat menuju Pelabuhan Bakauheni," tuturnya.

Selain pengaturan arus kendaraan, Polda Lampung bersama instansi terkait juga menerapkan mekanisme skrining tiket penyeberangan di sejumlah titik strategis. Skrining dilakukan di rest area Tol Lampung, di antaranya KM 49 dan KM 20, serta di beberapa ruas jalan arteri.

"Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penyeberangan sekaligus membantu masyarakat yang belum memiliki tiket kapal sebelum tiba di pelabuhan," ujar Helfi.