Pengumuman, Realme Akan Kembali Jadi Sub-Brand OPPO
jpnn.com, TIONGKOK - Produsen elektronik asal China, Realme mengumumkan perusahaannya akan kembali terintegrasi dengan Oppo.
Nantinya, Realme akan menjadi sub-brand Oppo.
Menurut laporan Gizchina dan situs berita lokal Leifeng, sumber internal perusahaan tersebut menyebutkan akan ada restrukturisasi sehingga Realme akan menjadi submerek Oppo.
Pendiri sekaligus CEO Realme Sky Li akan tetap mempertahankan perannya dan memimpin Realme sebagai submerek di bawah manajemen Oppo dalam penyesuaian organisasi ini.
Dalam struktur baru ini, Oppo akan bertindak sebagai merek utama.
Sementara OnePlus dan Realme akan beroperasi sebagai submerek pelengkap dengan strategi pemasaran masing-masing.
Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya serta strategi ekspansi global Oppo.
Perubahan tidak akan berdampak pada peluncuran produk Realme, semua perangkat yang akan datang tetap mengikuti jadwal peluncuran yang sudah direncanakan.
