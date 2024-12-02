menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Pengumuman, Realme Akan Kembali Jadi Sub-Brand OPPO

Pengumuman, Realme Akan Kembali Jadi Sub-Brand OPPO

Pengumuman, Realme Akan Kembali Jadi Sub-Brand OPPO
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Produsen elektronik asal China, Realme mengumumkan perusahaannya akan kembali terintegrasi dengan Oppo. Ilustrasi. Foto: realme Indonesia

jpnn.com, TIONGKOK - Produsen elektronik asal China, Realme mengumumkan perusahaannya akan kembali terintegrasi dengan Oppo.

Nantinya, Realme akan menjadi sub-brand Oppo.

Menurut laporan Gizchina dan situs berita lokal Leifeng, sumber internal perusahaan tersebut menyebutkan akan ada restrukturisasi sehingga Realme akan menjadi submerek Oppo.

Baca Juga:

Pendiri sekaligus CEO Realme Sky Li akan tetap mempertahankan perannya dan memimpin Realme sebagai submerek di bawah manajemen Oppo dalam penyesuaian organisasi ini.

Dalam struktur baru ini, Oppo akan bertindak sebagai merek utama.

Sementara OnePlus dan Realme akan beroperasi sebagai submerek pelengkap dengan strategi pemasaran masing-masing.

Baca Juga:

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya serta strategi ekspansi global Oppo.

Perubahan tidak akan berdampak pada peluncuran produk Realme, semua perangkat yang akan datang tetap mengikuti jadwal peluncuran yang sudah direncanakan. 

Produsen elektronik asal China, Realme mengumumkan perusahaannya akan kembali terintegrasi dengan Oppo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI