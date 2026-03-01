menu
Pengumuman Resmi Pemerintah Iran setelah Ayatollah Ali Khamenei Tewas

Pengumuman Resmi Pemerintah Iran setelah Ayatollah Ali Khamenei Tewas

Pengumuman Resmi Pemerintah Iran setelah Ayatollah Ali Khamenei Tewas
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Foto: ANTARA/Xinhua/Shadati

jpnn.com - TEHERAN – Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu (28/2).

Kabar mengenai Ayatollah Ali Khamenei tewas disampaikan televisi pemerintah Iran, Ahad (1/3).

Pemerintah Iran telah mengumumkan 40 hari masa berkabung.

Selain itu, ditetapkan libur kerja selama seminggu setelah Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei syahid dalam serangan Israel dan AS, lapor kantor berita Fars.

Televisi pemerintah Iran sebelumnya mengonfirmasi bahwa Ali Khamenei telah syahid dalam serangan tersebut.

Pada Sabtu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.

Agresi AS bersama sekutu terdekatnya di Timur Tengah itu tidak hanya menimbulkan kerusakan tetapi juga korban jiwa dan luka-luka di pihak sipil.

Agresi tersebut kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal ke wilayah Israel, serta ke sejumlah instalasi militer AS di Timur Tengah. (antara/jpnn)

Berikut pengumuman resmi dari pemerintah Iran setelah Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan AS dan Israel.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Sumber Sputnika
