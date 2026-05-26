Pengumuman: Sebegini Jumlah Siswa SD & SMP Mendapat Nilai TKA Sempurna

jpnn.com - JAKARTA – Pengumuman nilai TKA SD dan SMP dijadwalkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.

Namun, siswa tidak bisa melihat nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara mandiri.

Data pengumuman nilai TKA masih harus melalui proses verifikasi dan validasi di masing-masing sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah yang akan menyampaikan kepada siswa.

Hingga Selasa petang ini, siswa maupun orang tua siswa masih belum mendapatkan informasi mengenai perolehan nilai TKA. Setidaknya para siswa di salah satu SMP Negeri di Jakarta Barat.

Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah mengumumkan bahwa lebih dari seribu murid berhasil mendapatkan nilai 100 pada penyelenggaraan TKA jenjang pendidikan SD-SMP untuk mata pelajaran Matematika.

“Ada yang dapat nilai sempurna, betul semua di semua soal dan jumlahnya kalau untuk Bahasa Indonesia memang lebih banyak, dibandingkan untuk Matematika,” kata Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Rahmawati dalam kegiatan Taklimat Media Hasil TKA jenjang SMP/MTs/sederajat dan SD/MI/sederajat di Jakarta pada Selasa.

Pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat, kata dia, sebanyak 814 murid mendapatkan nilai TKA 100 pada mata pelajaran Matematika.

Kemudian sebanyak 271 murid SMP/MTS/sederajat mendapatkan nilai TKA 100 untuk mata pelajaran Matematika.