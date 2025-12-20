Pengumuman, Tidak Ada Pesta Kembang Api di Jakarta Saat Malam Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman penting bagi masyarakat, bahwa tidak ada pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026 di Jakarta.

Hal tersebut dikatakan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menjelaskan, alasan tak ada pesta kembang api karena, Indonesia masih dirundung duka akibat banjir yang menerjang Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Jadi pakai (atraksi) drone saja cukup,” kata Pramono dikutip Sabtu (20/12)

Kendati demikian, Pramono menyebutkan, perayaan Tahun Baru harus tetap diadakan di Jakarta meski dengan cara sederhana.

Sebab, kata Pramono, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara (IKN) dan merupakan kota global sehingga Jakarta akan disorot oleh dunia.

Selain itu, Pramono juga tidak menghalangi masyarakat untuk menyambut Tahun Baru sebagai bentuk syukur dengan cara masing-masing.

Pramono mengaku, dalam waktu dekat dia akan menkelaskan secara rinci mengenai gelaran acara yang akan diadakan di Jakarta sebagai pengganti pesta kembang api.

“Tapi yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” kata Pramono.