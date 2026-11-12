Pengunduran Diri Gibran Disebut Tak Ubah Arah Strategi Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli mengungkapkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak akan mengubah arah strategi ekonomi nasional.

"Ada atau tidak adanya Gibran, sebenarnya tidak ada yang berubah dari strategi ekonomi nasional," kata Dipo kepada jpnn.com, Kamis (12/11).

Meski demikian, Dipo menilai situasi tersebut memicu ketidakpastian ekonomi yang dapat menyebabkan fluktuasi pada nilai tukar rupiah dan pasar saham.

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Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat menyentuh level Rp18.200 disebutnya sebagai salah satu rekor tertinggi di tengah gejolak pasar yang terjadi.

Menurut Dipo, gejolak ekonomi tersebut sebenarnya bukan semata disebabkan mundurnya Gibran, melainkan karena pasar tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya.

Dia berpendapat pelaku ekonomi maupun pasar kemungkinan besar sudah mengantisipasi isu pengunduran diri Gibran.

Namun, hal yang belum diantisipasi pasar yakni pertanyaan mengenai sosok pengganti Gibran serta dinamika politik yang seusai pengunduran diri tersebut terealisasi.

"Pertanyaan-pertanyaan ini yang membentuk ketidakpastian, dan ketidakpastian itu yang menggoyang rupiah dan saham," tuturnya. (rom/jpnn)