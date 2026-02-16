Pengungsi Sumut Bernapas Lega, Masjid Darurat Akhirnya Bisa Digunakan

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Pengungsi di Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menyambut hadirnya masjid darurat semipermanen bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjelang Ramadan.

Melur Tambunan (38) tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya saat melihat bangunan masjid tersebut kini berdiri di area hunian sementara.

Setelah berbulan-bulan beribadah di ruang tenda yang sempit, ia dan warga lain akhirnya memiliki tempat salat yang lebih layak.

“Saya perwakilan dari muslim yang tinggal di huntara ini mengucapkan terima kasih kepada tim BAZNAS karena sudah mendirikan masjid darurat untuk kami,” ujar Melur.

Sejak banjir bandang melanda permukiman warga di Lorong 3 pada November lalu, Melur bersama puluhan warga terpaksa bertahan di tenda darurat yang jauh dari memadai.

Kondisi tersebut membuat aktivitas harian, termasuk ibadah, menjadi tantangan berat bagi para pengungsi.

Dalam satu tenda kecil, terdapat delapan kepala keluarga atau sekitar 30 orang yang hidup berdesakan.

Tidak jarang, waktu salat terlewat karena tidak tersedia ruang untuk membentangkan sajadah.